Haberler

Tokat'ta "Sudan'da Barış Arayışı" Paneli düzenlendi

Tokat'ta 'Sudan'da Barış Arayışı' Paneli düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 'Sudan'da Barış Arayışı: Uluslararası Çatışma ve Diplomatik Çözümler' panelini gerçekleştirdi. Etkinlikte Sudan'daki çatışmalar ve olası çözüm yolları ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından " Sudan'da Barış Arayışı: Uluslararası Çatışma ve Diplomatik Çözümler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yayar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü TOGÜ Genel Sekreteri Demiray üstlenirken, Panele konuşmacı olarak Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Müdürü Dr. Gökhan Kavak, Sudanlı araştırmacı yazar Dr. İbrahim Nasır ve TOGÜ İİBF Öğretim Üyesi Mayada Kamal Eldeen katıldı.

Panelin açılış konuşmaları ise çevrim içi olarak Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Sudan'ın Brüksel Büyükelçisi, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Abdelbagi Hamdan Kabeir tarafından yapıldı.

Etkinlikte, Sudan'da yaşanan çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri ile barışa yönelik diplomatik girişimler çok boyutlu olarak ele alındı.

Panelistler, Sudan'daki güncel gelişmeleri, çatışmanın nedenlerini ve çözüm sürecine ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.

Büyükelçiler de uluslararası toplumun rolü ve diplomatik çözüm yollarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi