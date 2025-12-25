Tokat'ta 'Sudan'da Barış Arayışı' Paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından " Sudan'da Barış Arayışı: Uluslararası Çatışma ve Diplomatik Çözümler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yayar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü TOGÜ Genel Sekreteri Demiray üstlenirken, Panele konuşmacı olarak Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Müdürü Dr. Gökhan Kavak, Sudanlı araştırmacı yazar Dr. İbrahim Nasır ve TOGÜ İİBF Öğretim Üyesi Mayada Kamal Eldeen katıldı.

Panelin açılış konuşmaları ise çevrim içi olarak Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Sudan'ın Brüksel Büyükelçisi, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Abdelbagi Hamdan Kabeir tarafından yapıldı.

Etkinlikte, Sudan'da yaşanan çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri ile barışa yönelik diplomatik girişimler çok boyutlu olarak ele alındı.

Panelistler, Sudan'daki güncel gelişmeleri, çatışmanın nedenlerini ve çözüm sürecine ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.

Büyükelçiler de uluslararası toplumun rolü ve diplomatik çözüm yollarına ilişkin görüşlerini paylaştı.