Sudan'da Bakanlıklar Yenilendi

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri, Kabine İşleri ve Eğitim bakanlıklarında değişiklik yaptı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ömer Muhammed Ahmed Sıddık, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Sudan'ın Riyad Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dafallah el-Hac Ali de Kabine İşleri Bakanlığı ve Başbakan Vekilliği görevine getirildi.

El-Tuhami ez-Zeyin Hacer de Eğitim Bakanı olarak atandı.