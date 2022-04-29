Sudan'a uluslararası mali destek güvenilir bir sivil hükümetin kurulmasına bağlı

Sudan'ı ziyaret eden Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği temsilcileri, Sudan'a uluslararası mali desteğin güvenilir bir sivil hükümetin kurulmasına bağlı olduğunu bildirdi.

Söz konusu temsilciler, 3 günlük resmi Sudan ziyareti sonunda yaptıkları ortak açıklamada, Sudan'a borç affı da dahil olmak üzere uluslararası finansal desteğin ancak güvenilir bir sivil hükümetin kurulmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Temsilciler, Sudan ekonomisinin hızla kötüleşmesi ve bunun sonucunda halkın karşı karşıya kaldığı büyük zorluklardan duydukları endişeyi dile getirerek, bu zor dönemde Sudan halkına insani yardıma devam etme sözünü verdi.

"Sudan, Dünya Bankası'ndan milyarlarca dolarlık kalkınma yardımı kaybedebilir"

Açıklamada, "Sudan, Dünya Bankasından milyarlarca dolarlık kalkınma yardımını kaybedebilir ve Sudan için IMF'nin 19 milyar dolarlık borç hafifletme programı tehlikeye girebilir." ifadesine yer verildi.

Temsilciler, yetkililere, Birleşmiş Milletler (BM),Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) aracılığıyla sivil bir geçiş hükümetine doğru acil ilerleme kaydetmeleri çağrısında bulundu.

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği (AfB) ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

BM, AfB ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.

Uluslararası topluma "Bizi destekleyin" çağrısı

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün söz konusu temsilcilerle yaptığı görüşmesinde, uluslararası toplumu, siyasi tarafların uzlaşması için ülkesini desteklemeye çağırmıştı.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair uluslararası toplumun bu girişimlerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.