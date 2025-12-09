Haberler

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD öncülüğünde Sudan'daki insani krize yönelik 10 bin 80 çadır taşıyan ikinci yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan yola çıktı. Yardımlar, BM Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Darfur'dan göç edenler için hazırlanıyor.

İnsani kriz yaşanan Sudan'da barınma ihtiyacının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) öncülüğünde temin edilen 10 bin 80 çadırı taşıyan ikinci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin Faşir şehrinde yaşanan iç çatışmalar sonrası yerinden edilerek Port Sudan kentine göç etmek zorunda kalan yerel halk için Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde başlatılan yardım çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, AFAD öncülüğünde temin edilen 30 bin 240 çadırdan 10 bin 80'inin 6 Aralık'ta deniz yoluyla Sudan'a gönderilmesinin ardından ikinci yardım gemisinde de hazırlıklar tamamlandı.

Barınma ihtiyacı için kullanılacak 10 bin 80 çadırın olduğu konteynerler, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtıma yanaşan "SENATOR" adlı gemiye yüklendi.

İşlemlerin ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na doğru yola çıkan gemideki yardımlar, burada indirildikten sonra Sudan'a gönderilecek.

Kalan 10 bin 80 çadır da üçüncü yardım gemisiyle bu ülkeye uğurlanacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title