Suçlu takibine zorlu parkurlardaki eğitimlerle hazırlanıyorlar

YUSUF SOYKAN BAL/SERTAÇ BULUR - Ankara'da bulunan Trafik Başkanlığının Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi'nde, Emniyet Teşkilatı mensuplarına zorlu parkurlarda güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Emniyet mensuplarına 2004'ten bu yana hizmet verilen yerleşkede, Türkiye'nin 81 ilinden gelen trafik polislerine 3 günlük eğitim verilerek görevde oluşabilecek riskleri en aza indirgemek hedefleniyor.

Her türlü koşul ve hava şartlarında eğitimlerin 365 gün devam ettiği kursa, yılda yaklaşık 1700 polis katılıyor.

Kursiyerler, teorik eğitimlerin yanı sıra yerleşkedeki farklı senaryolara göre tasarlanmış simülasyon ve pistlerde uygulamalı ders alıyor.

Kuru zeminde frenli frensiz engelden kaçış, slalom, ıslak zeminde araç kullanma ve park parkuru ile aracın önden ve arkadan kaymasını simüle eden "Skidcar" sistemiyle kursiyerlerin sürüş davranışlarının geliştirilmesi eğitimleri AA tarafından görüntülendi. Kursa katılan trafik ekiplerinin nefes kesen eğitimlerde en tehlikeli hareketleri ustaca ve güvenli şekilde tamamlayarak parkurda ilerledikleri görüldü.

"Kursiyerlerimizin bunları davranışsal olarak yapmalarını bekliyoruz"

Eğitim programına ilişkin bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Zafer Aydın, yerleşkenin sürücü kursu olmadığını, burada güvenli sürüş teknikleri eğitimleri verildiğini belirtti.

Kursun ilk gününde sınıfta teorik bilgilerin aktarıldığını söyleyen Aydın, "Anlatılması gereken temel bilgiler, örnek kaza videoları ve sonrasında araç tanıtım derslerine geçiyoruz. Sürüşe başlamadan araçla alakalı yapılması gereken kontroller neler, doğru oturuş pozisyonu nedir ve nasıl ayarlanır, emniyet kemeri doğru nasıl takılır, aynaların doğru ayarlanma şekilleri nedir, bunları tüm kursiyerlerimize anlatıyoruz. Kursiyerlerimizin bunları davranışsal olarak yapmalarını bekliyoruz." dedi.

Aydın, teorik derslerin ardından kuru zeminde frenli frensiz engelden kaçış, slalom, ıslak zeminde araç kullanma, park parkuru ile aracın önden ve arkadan kaymasını simüle eden "Skidcar" sistemiyle kursiyerlere eğitim verildiği anlattı.

Zafer Aydın, son gün ise içinde farklı senaryoların olduğu, kursiyerlerin beklenmeyen anlarda ne gibi tepkiler vereceklerini test etmek için kurulan sürpriz bir parkur ile eğitimi sonlandırdıklarını söyledi.

"Cep telefonuyla konuşursak kaza kaçınılmaz olur"

Güvenli sürüşün en temel unsurunun Trafik Kanunu'nda yazılı kurallara uymak olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere şerit izlemekle ilgili kurallar vardır. Aniden bir şerit değiştirirseniz kazaya sebebiyet verirsiniz. Şerit değiştirmek bile bir kurala tabidir. Öndeki aracı takip ederken belli bir takip mesafesi bırakılması gerekiyor. Çok yakın takip ederseniz burada panik frenini bile öğrenmiş olsanız bir kaza kaçınılmaz olur. Tehlikeli virajlarda hız azaltmak gerekiyor. Hızı azaltmazsak burada Skidcar'daki aracın önden arkadan kayması hadisesi meydana gelir.

Cep telefonuyla konuşursak kaza kaçınılmaz olur. Hız kurallarına uymuyorsak yine bir kaza anında çok vahim sonuçlarla karşılaşırız. Güvenli sürüşün en temel unsuru, trafik kurallarını hem iyi biliyor olmak hem de bunları harfiyen uygulamak. Aslında trafik kurallarında yazılı emredici kuralları harfiyen yerine getirerek kazayı önleme davranışımızı ve bununla beraber güvenli sürüşümüzü sağlayabiliriz."

Kursiyerlere eğitimlerde, güvenli sürücünün 5 aracı aynı anda kullanabilen sürücü olduğunu anlattıklarını söyleyen Aydın, "Kendi aracımızla beraber önümüzde, her iki yanımızda veya arkamızda seyreden araçların da hareketlerini kontrol ederek onların hatalarını da belki tolere edebilmek gerekiyor. Aslında her şeyin başı dikkat ve kurallara uymak." diye konuştu.