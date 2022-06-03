Suçlanan babası intihar etmişti; Elif Ada'nın hastalıktan öldüğü ortaya çıktı - Haberler

ANTALYA'da babası Mustafa Gaffar'ın darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Erol'un otopsi raporunda, ölüm nedeni 'tanısı konulamayan bir hastalık' olarak belirtildi. Tutuklu kaldığı cezaevinde infaz koruma memurlarının çarşafla ranzaya asılı bulduğu Mustafa Gaffar'ın avukatı İbrahim Şahin, "Müvekkilim en baştan itibaren suçsuz olduğunu dile getirmiştir. Otopsi raporu, müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtı. Bu rapor ile birlikte ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir" dedi. Şahin, bebeğin açlıktan ölmüş olabileceğini belirterek, anne hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan B.N.E., 16 Kasım 2021 tarihinde 3 aylık bebeği Elif Ada Erol'un nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Elif Ada'nın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön incelemede başında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Şahin, "Umarız adalet yerini bulur. Müvekkilimin bunu görmeye ömrü vefa etmedi. Gıyabında da olsa suçsuzluğu kanıtlanmış oldu" dedi.