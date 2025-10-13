Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Afet Bilinci Semineri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, suça sürüklenen çocuklara yönelik "Afet Bilinci Farkındalığı Semineri" gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan seminere, müdürlük personeli ve suça sürüklenen çocuklar ile aileleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, hükümlülerinin, özellikle suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılmasında eğitim ve farkındalık çalışmalarının gücüne sonsuz inandıklarını söyledi.

Çocukların hayatında kalıcı bir değişim yaratabilmenin, onları bilinçli ve duyarlı bireyler olarak geleceğe hazırlamanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Sancı, seminerdeki her kelimenin, her örneğin çocuklar ve aileler için yeni bir farkındalığa vesile olması dileğinde bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, seminerde yaptığı konuşmada, çocuklara, "Sizler bizim umudumuzsunuz. Şartlar ne olursa olsun bu ülkenin sahibi gençlerdir. İnşallah daha uzun yaşayacak ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz." dedi.

Deprem konusunda bilgiler verip yapılması gerekenlere değinen Görür, depreme dirençli kentlerin oluşturulması için gençlerin bu alanda bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

Seminerin sonunda konuşmacılara, plaket ve resim hediye edildi.