'Su Elçileri'nin 2 bin 83 kilometrelik yolculuğunun 19. gün durağı Erzincan oldu

ERZİNCAN - Kars'tan Edirne'ye yaklaşık 2 bin 83 kilometrelik kara yollarında plastik toplama etkinliği 19. gününde Erzincan'da devam etti.

"İnsanı Dönüştür Projesi" çerçevesinde Uluslararası Su Elçileri Federasyonu tarafından plastik çöp toplama ve kirlilik ile mücadele maksadıyla Kars'tan başlayarak Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek "100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü" 19. gününde Erzincan'da devam etti. USEF tarafından başlatılan "İnsanı Dönüştür Projesi"; tüm dünyada doğaya verilen zararları önlemeyi, su kaynaklarını ve doğayı korumayı, dolayısı ile insanların ve diğer canlıların tüm dünyada temiz suya ve temiz gıdaya erişiminin sağlanması, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırılması maksadıyla toplumda farkındalık oluşturmayı ve toplumu harekete geçirmeyi, 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada bu konuda önder olmasını hedefliyor.

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Aydıncak, Erzincan - Erzurum kara yolunda gördükleri atık plastikleri topladıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Aydıncak, bu güne kadar yaptıkları yürüşte 43 kamyona yakın atık plastik topladıklarını belirterek yapılan projeyle özellikle vatandaşlara farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Aydıncak açıklamasında, "13 Eylül'de Ani Ören Yeri'nden başlayan 'Plastik Terörüyle Mücadele' kampanyamızın yürüyüşü ve bugün Erzincan'dayız. Tüm dünyada çığ gibi devam eden plastik kullanımı ve özellikle tek kullanımlık plastiklerle mücadele çok zorlaşıyor. Toplumda ki plastik kullanımı hızla devam ediyor. 1 Ekim itibariyle İngiltere bıçak, tabak, kaşık gibi plastikleri kendi ülkesinde artık yasaklamaya başlıyor. Umarım tüm dünyada bu çığ gibi yayılır ve dünyada plastik kullanımını toplum sağlığı için, canlı sağlığı için, doğa sağlığı için azaltırız. Yollarda biz bugüne kadar yaklaşık olarak 42-43 kamyona yakın sadece sağ şeritten plastik gördük. Metreye 4 ila 6 arasında plastik şişe düşüyor. Bu korkunç tabloyu hep birlikte azaltmamız lazım. Bunlar devletimizin, belediyelerimizin sorumluluğu değil, toplumsal sorumluluğumuz. Toplum olarak kalitemizi artırarak, çevremizi kirletmememiz gerekiyor" dedi.