Strazburg'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon verildi
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Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Celine Aydın, Avrupa Konseyi temsilcileri ve parlamenterlerinin yanı sıra Fransız milletvekilleri katıldı.
Resepsiyonda, neyzen Pelin Başar ve piyanist Güray Başol Türkçe şarkılardan oluşan resital verdi.
Türkiye'nin nadide beldelerini tanıtan fotoğraf sergisi, resepsiyonda ilgi gördü.
Paris YEE Müdürü Aydın, Buric'e Türk geleneksel sanatları ile "Türklerin 100'leri" fotoğraf sergisini tanıttı.
AA foto muhabirlerinin de eserlerinin yer aldığı "Türklerin 100'leri" sergisi, 25 Türk fotoğraf sanatçısının 50 eserinden oluşuyor.