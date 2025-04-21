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Stockholm'de Nazi Bayrağı Skandalı: Adolf Hitler'in Doğum Günü Kutlandı

Stockholm'de Nazi Bayrağı Skandalı: Adolf Hitler'in Doğum Günü Kutlandı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, Adolf Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde gamalı haç bulunan üç Nazi bayrağı asıldı. Olayla ilgili nefret suçundan soruşturma başlatıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldığı bildirildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili nefret suçundan soruşturma başlattıklarını söyledi.

Eriksson, İsveç'te bu tür şeylerin yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişinde bulunan kayalıklarda siyasi mesaj bulunan pankartlara sıkça rastladıklarını ifade etti.

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil." ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.

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Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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