İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Başkent Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti.

Buna rağmen yer bulmakta güçlük çekenler, sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Namaz öncesinde vaaz veren cami görevlisi Osman Doğan, küslüklerin son bulması gerektiğini vurguladı.

Doğan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve Müslümanların birbirlerini affetmelerini istedi.

Kurban ibadetinin önemine değinen Doğan, tüm Müslümanların bayramını kutladı, Filistinliler içinde dua etti.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.