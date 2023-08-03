İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı daha

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi. İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu. Bu, İsveç'te gerçekleşen bir dizi Kur'an-ı Kerim provokasyonunun son örneği.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İran asıllı Bayrami Marjan isimli adam Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi. Tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini söyleyen adam, kutsal kitabımızı mangalda yaktı.

MANGALDA YAKTI

Stockholm'ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu. Marjan, Kur'an-ı Kerim'i mangalda yakarken polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

BU KAÇINCI SKANDAL?

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.