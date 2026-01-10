İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesiyle İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkoymasını protesto etti.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'de gıda kıtlığına son verilsin", "Venezuela'da savaşa hayır, barışa evet", "Amerikan emperyalizmini durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ABD'nin Maduro ile eşini serbest bırakmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Sigrun Meder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılmasını kınadıklarını söyledi.

Filistin'de soykırımın devam ettiğini belirten Meder, "Filistin'de gözlerimizin önünde gerçekleşen bu korkunç soykırıma tanık olurken, fırtınalarda çadırların nasıl yıkıldığını görüyoruz. Şu an Gazze'de sözde bir ateşkes olmasına rağmen hem bombalamalar devam ediyor hem de çok sayıda insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka saygı duyulmayan bir dönemden geçildiğini kaydeden Meder, "Uluslararası hukuka uymaya zorlanan tek ülke Rusya, ancak söz konusu ABD, Batı veya İsrail olduğunda istediklerini yapabiliyorlar ve uluslararası hukuk görmezden geliniyor. Bizler, sokaklarda ve meydanlarda uluslararası hukuku savunanlarız. Demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz. Filistin'in yanındayız, Venezuela'nın yanındayız." diye konuştu.