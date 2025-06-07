Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'in Kurban Bayramı'nda da Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 20 bin eylemci İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nda saldırılarının önüne geçilmesini istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürümeye başladı.

"Filistin halkı yalnız değildir" ve "Filistin için ses ver" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren doktor ve hemşireler de Filistin'de öldürülen çocukların unutulmaması için ellerinde kanlı oyuncak bebekler taşıdı.

Bir kişi, İsrail bayrağı ile eylemcileri provoke etti

İsrail bayrağı ile gelen bir kişi de eylemcileri provoke etti.

Eylemcilerden birinin provokatöre tepki göstermesi üzerine polis, eylemciyi kısa süreliğine gözaltına aldı.

"Filistinlilere etnik temizlik yapılıyor" vurgusu

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Stefan Olhede, AA muhabirine, İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı soykırımın durdurulmasını istedi.

İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yaptığını belirten Olhede, "İsrail'in soykırımında sadece kadınlar ve çocuklar yok, erkekler de bu soykırıma maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkını aç bırakmaya çalışmasının ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu aktaran Olhede, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in Filistin halkına giden yardımları engellemesi korkunç bir şey ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi Cenevre Anlaşması'na göre yasaklanmış bir durum. Filistin halkının, ekmek, su ve ilaca erişememesi korkunç bir şey. Bunun devam etmesi korkunç. Umarız ABD'den İsrail'e gıda ambargosunun kaldırılması için bir baskı gelir. Ancak ABD'nin güvenilir bir arabulucu olduğu bize pek inandırıcı bir his vermiyor. ABD çok uzun zamandır siyonist yanlısı bir politika izliyor. Ama umarız ki, bütün dünyada aktivistlerin sokaklarda yaptığı vicdanlı gösteriler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde siyasetin dikkatini çeker ve Filistin konusunda adaletli davranırlar."

Hamas'ın Filistin için İsrail'e karşı zor şartlarda direndiğini kaydeden Olhede, "Bu eşit güçlerin sahip olduğu bir savaş değil. Hamas, şu anda Filistinliler adına savaşıyorsa, İsrail ordusuna ve İsrail'in arkasında duran ABD emperyalizmine karşı direniyor. Bu eşit şartlarda gerçekleşen adil bir savaş değil." dedi.