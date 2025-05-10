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Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkıldı. Göstericiler, 'Siyonizm yenilecek' ve 'Soykırıma hayır' pankartları açarak, savaş suçlarına karşı durduklarını dile getirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme planını protesto etti.

Göstericiler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump'ın genişleme planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, Gazze'de İsrail tarafından soykırıma uğrayan insanlar için mücadele ettiklerini söyledi.

Stockholm'de 1,5 yıldır her hafta Filistin için yapılan gösteriye katıldığını belirten Wild, Gazze'de korkunç savaşın altında yok olan insanlar için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Wild, İsrail'in Filistinlilere karşı gıda ambargosu uygulayarak açlığı kasıtlı olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu gıda zulmüne dünyanın tepki vermediğine dikkati çeken Wild, "Dünyanın tepki vermesi için Gazze'de ne kadar kişi açlıktan ve korkunç saldırıdan ölmeli bunu da merak ediyorum. Gazze'de İsrail tarafından yapılanlar savaş suçudur ve soykırımdır. Siyonist İsrailliler, Gazze'nin sömürülmesini ve yok edilmesini şimdiye kadar sokaklarda ve basında açıkça dile getirdi. Bu kabul edilemez ve bunu durdurabilmek için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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