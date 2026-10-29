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Stockholm'de Cumhuriyet'in 103. yılı resepsiyonunda Büyükelçi Karakoç konuştu

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Stockholm'de Cumhuriyet'in 103. yılı resepsiyonunda Büyükelçi Karakoç konuştu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Norra Latin binasında düzenlenen resmi resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Korhan Karakoç, Türkiye'nin kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan ebedi bir köprü olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resmi resepsiyonla kutlandı.

Tarihi Norra Latin binasında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ile Askeri Ataşe Kurmay Albay Erhan Ayöperken davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, İsveç ve farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk ve Süryani sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

" Türkiye, kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan ebedi bir köprüdür"

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Korhan Karakoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu akşam, sizleri selamlamaktan büyük bir onur ve ayrıcalık duyuyorum. İsveç'te yeni göreve başlayan Türkiye Büyükelçisi olarak, büyükelçiliğim ve şahsım adına, bu özel akşamda varlığınızla bizi onurlandırdığınız için her birinize en içten şükranlarımı sunmak isterim. Bugün, tarihimizde bir dönüm noktasını, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük liderliği altında özgürlüğü ve egemenliği kucakladığımız anı kutluyoruz. Geçtiğimiz 103 yıl boyunca kıtaları, kültürleri ve medeniyetleri birbirine bağlayan ebedi bir köprü olan Türkiye, dinamik ve geleceğe bakan bir ulus haline gelmiştir."

Davetlilere Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinlik, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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