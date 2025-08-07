STK'lerden Gazze'deki kadınlara destek kampanyası

Göç ve Diaspora Vakfı ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği öncülüğünde, Türk ve Arap sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla Gazze'deki kadınlara destek amacıyla "Senin İçin" kampanyası başlatıldı.

Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı'nın ev sahipliğinde Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, Türk ve Arap STK'lerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, STK'ler adına ortak basın açıklamasını gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek okudu.

Çiçek, İstanbul'un kalbinden sadece bir kampanyayı değil, bir çığlığı, bir direnişi ve bir vicdan çağrısını hep birlikte başlatacaklarını belirterek, "Dünya Kadınlarından Gazze Kadınlarına" sloganıyla yola çıktıklarını, yaşananlara sessiz kalınamayacağını söyledi.

Gazze'de yaşananların artık bir kriz değil, bir felaket olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Bu felaketin en ağır yükünü, kadınlar ve çocuklar taşıyor. Bugün Gazze'de, bir annenin kucağı boş, bir bebeğin maması yok, bir kadının hayali toprağa gömülmüş durumda." dedi.

Çiçek, bunun sadece bir kampanya değil, bir vicdan nöbeti, bir insanlık muhasebesi olduğunu kaydederek, bunun yok sayılan bir coğrafyaya, terk edilen bir halkın kadınlarına verilen bir söz olduğunu ifade etti.

Kampanyayla açlığa karşı bir çığlık yükselteceklerini belirten Çiçek, bombalarla yok edilen hayatlara yardım eli uzatacaklarını, ayaklar altına alınan insan onurunu hep birlikte yerden kaldıracaklarını dile getirdi.

Çiçek, dünyanın dört bir yanındaki kadınların ortak sesi olarak "Filistinli kadın yalnız değildir!" diyeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu kampanyayla hedefimiz öncelikle Gazze'de kadınların yaşadığı acıları, kuşatmayı, bombardımanı ve açlığı dünya kamuoyunun gündemine taşımaktır. Ardından bu büyük zulüm karşısında dimdik duran, çocuğunun üstüne yorgan değil bedenini seren Filistinli kadının direnişini belgelemek, görünür kılmak istiyoruz. Aynı zamanda Arap dünyasında, İslam coğrafyasında ve bütün dünyada kadınlar arasında gerçek, güçlü bir dayanışma oluşturmayı hedefliyoruz. Nihayetinde hem medya hem saha üzerinden oluşturacağımız baskıyla bu insanlık dışı suçların durdurulmasına, insani yardım koridorlarının acilen açılmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Kampanya kapsamında yapılacak etkinlikler

Çiçek, kampanya kapsamında şehit Filistinli kadınlar için İstanbul'da bir mum yürüyüşü düzenleneceğini, dünya başkentlerinde büyükelçilikler önünde kadınların öncülüğünde barışçıl protestolar yapılacağını aktardı.

Gazze'deki kadınların direnişini belgeleyen bir fotoğraf sergisi açılacağını kaydeden Çiçek, çocuklar için interaktif etkinlikler düzenleneceğini ve içinde mama ile bez bulunan 2 bin acil bebek çantasının bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Gazze'de kadınların yaşadığı zorlukları uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı amaçladıklarını belirten Çiçek, kampanya süresince hem saha hem medya üzerinden farkındalık çalışmaları yürütüleceğini anlattı.

Hayrunnisa Çiçek, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını, aktivistleri ve tüm vicdan sahibi kadınları kampanyaya destek vermeye davet etti.

"Gazze'deki kadınların sesi olmak için buradayız"

İsrail'in saldırılarında kısa süre önce yakınlarını kaybeden Filistinli Rabab Awad, Gazze'de kadınların sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlık, kuşatma ve insanlık dışı uygulamalarla hedef alındığını söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ifade eden Awad, "Yardımlar engelleniyor, çadırlar bombalanıyor. Kadınlara her gün açlıkla ya da bombardımanla ölüm arasında tercih yapmaları dayatılıyor. Her gün onlarca kadın ve çocuk şehit ediliyor." dedi.

"Senin İçin" kampanyasının 50'den fazla ülkedeki kadın kuruluşlarının katılımıyla yürütüldüğünü belirten Awad, Gazze'deki kadınların sesi olmak, direnişini dünyaya duyurmak için burada olduklarını kaydetti.

Bugün başlayan kampanya, 14 Ağustos Perşembe günü sona erecek.