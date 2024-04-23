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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da Müze Ziyareti Yaptı

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'da bulunan Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında müzenin karşısındaki dükkana Filistin'e destek dövizi asıldı ve Filistin marşı çalındı. Steinmeier ayrıca Sirkeci Garı'nda protesto edildi ve İBB heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in dün akşam Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi'ni gezdi.Bu sırada müzenin karşısındaki dükkana "Gazze'deki katliamı durdurun" dövizi asıldı, "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin ) adlı marş çalındı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından karşılandı. Steinmeier, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile birlikte, İmamoğlu başkanlığındaki İBB heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Aynı yerde "Demiryolu Müzesi"ni, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etti.

SİRKECİ GARI'NDA PROTESTO

Konuk cumhurbaşkanının Sirkeci ziyareti sırasında 30-40 kişilik bir grup Almanya'nın Filistin politikalarını protesto etti. Almanya aleyhine sloganlar atan grup polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırılmaya çalışıldı. Herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

İstanbul Boğazı'nda vapurla yaklaşık 1,5 saat yolculuk yapan Steinmeier, Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansına geçti. Steinmeier, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesip konuklara ikram etti.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMI DURDURUN"

Daha sonra Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi'ne geçen Steinmeier, yazar Orhan Pamuk ile bir süre sohbet etti, müzeyi gezdi. Ziyaret sırasında müzenin karşısındaki dükkana "Gazze'deki katliamı durdurun" dövizi asıldı, "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) isimli marş çalındı.

ERSOY: 7 MİLYONA YAKIN ALMAN KONUĞU ÜLKEMİZDE MİSAFİR EDECEĞİZ

Steinmeier'in Tarabya'daki programına eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir açıklama yaptı. Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier'i ülkemizde ağırlıyoruz. Güçlü dostluk bağlarımızın ve yakın iş birliğimizin ivme kazandığı bu dönemde yıl sonu itibarıyla inşallah 7 milyona yakın Alman konuğu ülkemizde misafir edeceğiz. Edebiyat, film, müzik ve tiyatro gibi alanlarda da daha fazla iş birliği yapacak, kültürel alışverişimizi daha da artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier'in liderliğinde kültürel bağlarımızı çok daha fazla derinleştireceğiz"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Filistin İstanbul Almanya Güncel Haberler

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