MSB'den "Steadfast Dart 2026" tatbikatının seçkin gözlemci gününe ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen NATO'nun en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın seçkin gözlemci gününü paylaştı. Tatbikatta müttefiklerin birlikte çalışabilirlik seviyesi ve çok alanlı harekat kabiliyeti sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı fiili tatbikatı olarak Almanya'daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Steadfast Dart 2026" tatbikatının seçkin gözlemci gününe ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, seçkin gözlemci gününden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
