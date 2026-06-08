İngiltere, teknoloji şirketlerinden müstehcen görsellerin önlenmesi için cihaz kontrolleri getirmesini istedi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, teknoloji şirketlerinden çocukların müstehcen içeriklere erişimini engellemek için harekete geçmelerini istediğini, aksi takdirde şirketleri yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme getirileceğini söyledi.

Başbakan Starmer, 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin teknoloji reformları hakkında açıklamalarda bulundu.

Starmer, teknoloji şirketlerinden "çocukların müstehcen içerikli görseller gönderip almasını engelleyen cihaz kontrolleri getirmesini" istediğini belirterek, "Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz." dedi.

Teknoloji alanında heyecan verici gelişmeler yaşanırken, istihdam ve çocuk güvenliği gibi konularda endişelerin de olduğuna dikkati çeken Starmer, "Değişimin hızı, zarara yol açmak için bahane olamaz. Teknolojinin halkımıza, çocuklarımıza tehdit oluşturduğu durumlarda hükümet hızlı ve kararlı şekilde harekete geçecektir." diye konuştu.

Starmer, bu yılın başlarında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un "iğrenç ve müstehcen yapay zeka görselleri üretmesine izin verdiğini" ve hükümetinin bu konuyla mücadele ettiğini hatırlattı.

Başbakan Starmer, diğer teknoloji şirketlerinin, insanları güvende tutma sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde hükümetin aynı kararlılıkla harekete geçeceğini bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Teknoloji şirketlerine gerekli adımları atmaları için üç aylık süre tanındı

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çocukların cihazları üzerinden çıplak görüntü çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini engellemeyi amaçlayan yeni önlemlere ilişkin ayrıntılar duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Starmer'ın duyurduğu plan kapsamında, İngiltere'nin çocukların cihazlarında çıplak görüntülere erişimin teknik olarak engellendiği ilk ülke olacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin, yeni ve mevcut akıllı telefonlar ile tabletlerde yerleşik güvenlik özelliklerini etkinleştirmesi veya çocuklar için çıplak görüntüleri tespit edip engelleyecek teknik çözümler geliştirmesi gerekeceği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu sistemlerin, cihaz genelinde çıplak içeriklerin varsayılan olarak engellenmesini sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, 18 yaşından büyük kullanıcıların ise yaş doğrulama sürecinden geçerek bu tür içeriklere erişebileceğinin altı çizildi.

Teknoloji şirketlerine gerekli adımları atmaları için üç aylık süre tanındığı belirtilen açıklamada, bu süre içinde ilerleme sağlanmaması halinde şirketleri yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme getirileceği bildirildi.

Planlanan düzenlemelerin kurallara uymayan şirketlere para cezaları öngördüğü kaydedilen açıklamada, "hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını" belirterek, son çare olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen teknoloji şirketlerinin yöneticilerine yönelik cezai sorumluluk mekanizmasının da değerlendirildiği kaydedildi.