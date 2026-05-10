Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarından "Büyük Ankara Buluşması": "Sadece Hakkımızı İstiyoruz"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelii YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği e-Devlet sisteminde "işe giriş tarihi" olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için "Büyük Ankara Buluşması" düzenledi. Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Ömer Faruk Karaoğlu,"Bizimle aynı işyerinde çalışan, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan arkadaşlarımızın sigorta başlangıçları geçerli sayılırken, bizlerin yok sayılması kabul edilemez. Bizler ayrıcalık istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz" dedi.

Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, e-devlet sisteminde "işe giriş tarihi" olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için "Büyük Ankara Buluşması" düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mağdurlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Yeni Yol Adana Milletvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Hakan Tanrıöver, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi, Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Akyol, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Melih Güner de destek verdi.

"Staj ve çıraklık sigortası SSK başlangıcı sayılsın", "13 yaşından beri çalışıyoruz, 1986'dan beri mağduruz" ve "Çaresiz değiliz usta, garibin evlatları kazanacak" pankartı ardında toplanan mağdurlar, "Staj fiili çalışmadır", "Mağduriyetin maliyeti olmaz", "Sosyal devlet, sosyal sorunları çözmek için vardır", "Hak, hukuk, adalet", "Çalıştık, emek verdik; hakkımızı istiyoruz" ve "TÜİK'e göre işçiyiz, yasalara göre hala mağduruz" yazılı dözvizler taşıdılar."

KAROĞLU: "GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, BU HAKSIZLIK GİDERİLENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açıklamada söz alan Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Ömer Faruk Karaoğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada, alın teri kurumadan hakkı teslim edilmeyen, gençliğini bu ülkenin üretimine adamış, emeği görmezden gelinmiş yüz binlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurunun sesi olmak için huzurunuzdayız. Bizler, yıllar önce 'staj ve çıraklık' adı altında çalıştırılan, üretimin bir parçası olan, sorumluluk alan, iş yükü taşıyan, fakat buna rağmen sigorta başlangıçları yok sayılan emekçileriz. Bizler, çocuk yaşta iş hayatına atılmış, meslek öğrenirken aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmuş insanlarız. Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, o yıllar, o emekler, o alın teri sistem tarafından yok sayılmıştır. Henüz çocuk yaşlarımızda bizlere 'sigortanız yapılıyor' denildi, ailelerimiz bu sözlere güvendi. Bizler geleceğimiz güvence altında sanarak çalıştık. Fakat yıllar sonra öğrendik ki, yapılan bu sigorta, yalnızca iş kazalarına karşı bir korumadan ibaretmiş. Emekliliğe esas alınmayan, başlangıç sayılmayan bir sigorta..."

Bugün yüz binlerce insan, bu adaletsizlik nedeniyle emeklilikte yıllarını kaybetmiş durumdadır. Bizimle aynı işyerinde çalışan, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan arkadaşlarımızın sigorta başlangıçları geçerli sayılırken, bizlerin yok sayılması kabul edilemez. Buradan açıkça soruyoruz:

Çalışılan bir dönem nasıl yok sayılabilir? Aynı işi yapan insanlar arasında bu kadar açık bir ayrım nasıl yapılabilir? Bizler ayrıcalık istemiyoruz, bizler sadece hakkımızı istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, bir toplumda adalet yoksa, güven de yoktur. Bizler geri adım atmayacağız, bu haksızlık giderilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Aydın da fiilen çalışmaya başladıkları tarihin, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini isteyerek, "Buradan Gazi Meclis'imize sesleniyorum: Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi noktasında kanun teklifinin verilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden talep ediyorum" dedi.

Staj mağdurlarına destek veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de genç işsizliği düşürmek için stajyerlerin işçi gösterildiğini, ama haklarının verilmediğini belirterek, "Bu haksızlığı mutlaka bitireceğiz, haklısınız, kazanacaksınız. Milli Eğitim Bakanı da çıkmış televizyonlarda diyor ki, bunlara biz kaza sigortası yapıyoruz. Sen bu ülkenin Milli Eğitim Bakanısın, siz vermediniz bu hakkı. Staj başladığı günden beri kaza sigortası var, bir bakan olarak ondan da mı haberin yok? Sizin haklarınız karşısında kalkıp da size 'Yanınızdayız' diyenlere diyeceksiniz ki, 'Yanımızda olmanız yetmez. Meclis'e kanun getirin. Kanun teklifi bu hafta gelsin, bu hafta çıksın.' İktidardan size bu konuda destek sağlanıyorsa bizler hazırız. Tüm muhalefet milletvekilleri olarak bu hafta geçirsinler, bu hafta oyumuzu verelim" diye konuştu.

ENGİNYURT: "EY ERDOĞAN, 3 TRİLYON FAİZ ÖDEYENE KADAR MAĞDURLARA HAKKINI VER"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da şunları söyledi:

"Ne demişti Recep Abi, 'Fırat kıyısında bir kurt bir koyunu kapsa, ilahi mahkemede hesabı Ömer'e sorulur, adaletle ülkeyi yöneteceğim' demişti. Fırat kıyısında bir kurt bir koyunu kapmayı bırak, kurtlar sürüyü yiyor, Recep abiden ses çıkmıyor. Ses kimden geliyor biliyor musunuz? Ses oğlu Bilal'den geliyor, Bilal ekonomist olmuş, Bilal büyük siyasetçi olmuş 'EYT yanlıştı' diyor. Sen de EYT'lisin Bilal, Allah'tan kork EYT'den emekli oldun. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, neyi bekliyorsun? Beşli çetenin 2 trilyon borcunu sildin, geçmediğimiz köprüden, geçmediğimiz yollardan para alıyorsun, parayı İngiltere'deki tefecilere veriyorsun, bu yıl 3 trilyon faiz ödeyeceğiz. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 3 trilyon faiz ödeyene kadar staj ve çıraklık mağduruna hakkını ver."

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 74 yıl olduğunu, mevcut sistemin çıraklığı ve stajı emekliliğe saymayarak çalışma hayatını uzattığını söyledi. Bayhan, "Milyonlarca insanı istihdamda 4 yıl kayba uğratıyorsa batsın o düzeniniz, altında kalın kalkamayın" diyerek sitem etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Melih Güner, "Bu haksızlık karşısında ilk günden itibaren yanınızda olacağımıza, haklarınızı teslim alana kadar mücadelenizde yan yana, omuz omuza olacağımıza buradan sizlere söz veriyoruz" diye konuştu.

SAYAN: "SİZE DE YAZIKLAR OLSUN, SİYASİ ANLAYIŞINIZA DA YAZIKLAR OLSUN"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, staj mağdurlarının ayrıcalık istemediğini, haklarının teslimini istediklerini belirterek, "Sayın Zeybekci'nin bir sözü bizi kırdı, 'Size zamanında staj nedeniyle bir sigorta numarası verildi diye emekli olup geleceği mi çalacaksınız' dedi. Buradan sesleniyorum, Sayın Zeybekci, 2026 yılında 2 trilyon 741 milyar faiz ödemek geleceği çalmak değil mi? Bu ülkede 128 milyar doları cayır cayır yakmak, bu ülkenin geleceğini çalmak değil mi? Şu emekçiye vereceğiniz bir hakkın teslimini siz eğer geleceği çalmak olarak görüyorsanız, size de yazıklar olsun, siyasi anlayışınıza da yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan da "Türkiye'de sorunlar tartışılıyor ama asıl nedenleri tartışılmıyor. Arkadaşların ellerinde kartlar görüyorum, bu kartları boşuna mı verdiniz siz? İşe girerken dediniz ki, 'artık sigortalısınız, hakkınız var' ama sonra öğreniyorlar ki emekliliği kapsamıyormuş sadece hastalık ve kaza sigortasıymış. Soralım böyle yalancılık olur mu? Bu yalancılık değil de nedir? Siz kendi vatandaşınızı, kendi halkınızı aldatmaya utanmıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA