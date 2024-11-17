Staj ve Çıraklık Mağdurları, Hakkını Aramak İçin Miting Düzenledi

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Staj ve çıraklık mağdurları, stajyer ve çırak olarak çalıştıkları iş yerlerindeki sigortanın emeklilikte de sayılması talebiyle Kartal Meydanı'nda miting düzenledi. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Selçuk Aydın, "Biz diyoruz ki artık yeter! Hakkımız olanı istiyoruz, fazlasını değil. Eksik olanı tamamlayın. Sigortasız geçen günlerimizin sayılmasını istiyoruz" dedi. Mitinge CHP lideri Özgür Özel de videolu bir mesaj göndererek mağdurların yanında olduklarını belirtti.

3308 Sayılı Meslek Kanunu'na göre işletmelerde stajyer ve çırak olarak çalıştıkları süre içinde, sağlık ve iş kazası primleri yatırıldığı halde, emeklilik primlerinin yatırılmaması sonucu EYT düzenlemesinden yararlanamayan staj ve çıraklık sigortası mağdurları, İstanbul Kartal Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingte mağdurlar, staj ve çıraklık sigortasının emeklilikte hesaba katılması taleplerini yineledi.

"Bize reva görülen bu hukuksuzluğu düzeltin"

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Selçuk Aydın, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün buradan soruyoruz, adaletsizlere daha ne kadar göz yumulacak? Bizim emeğimizin değeri bu kadar mı? Bizim çocuklarımız, torunlarımız, hakkımızı savunulurken 'biz sessiz kaldık' dememizi mi bekliyorsunuz? Biz diyoruz ki artık yeter! Hakkımız olanı istiyoruz, fazlasını değil. Eksik olanı tamamlayın. Sigortasız geçen günlerimizin sayılmasını istiyoruz. Bize reva görülen bu hukuksuzluğu düzeltin. Çünkü bu sadece bizim mesleğimiz değil, bu bir ülke meselesi. Emeğinin değersizleştirildiği bir ülkede gelecek nesiller nasıl kurulur? Bugün buradan sadece geçmişteki adaletsizlikleri değil, geleceğimizi de konuşuyoruz. Eğer biz mücadelemizde başarılı olmazsak gelecek nesiller de aynı acıları yaşayacak. Bugün bir ışık yakmazsak yarın bu ülke ara elemanla karanlığa boğulacak.

"Bizim meydanlardaki varlığımız hakkımızı alana kadar sürecek"

Siz değerli siyasi temsilciler, lütfen bu meydanın sesine kulak verin. Bizim bu haklı mücadelemiz, sizin seçim meydanlarınızda bir vaat olarak kalmasın. Yasalarla hayata geçsin. Çünkü biz sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Buradan tüm mağdur arkadaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Sesimiz birleştiğinde daha gür çıkacak. Bu meydanlardan başlayarak hakkımız olanı alana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Umudumuzu asla kaybetmedik. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bizim meydanlardaki varlığımız, hakkımızı alana kadar sürecek. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Çünkü biz haklıyız ve gücümüz hakkımızdan geliyor."

Siyasi liderler de mesaj gönderdi

Miting de CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un videolu mesajları da gösterildi. Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada staj ve çıraklık mağduru kardeşlerime sesleniyorum. Hepiniz bizim kardeşlerimizsiniz. Hepiniz mağdursunuz. Hepiniz kandırılmış durumdasınız. Seçimden önce müjde vereceğiz deyip oylarınıza talip olanlar, seçimden sonra verdikleri sözü unuttular. 8 Eylül 1999...O tarihten sonra sigortalı olanlar başka bir kanuna, öncesi sigortalı olanlar kanunun başka maddelerine tabiler. Bu meydandakiler o tarihten önce daha genç yaşlarında, okuldayken, staj yaparken ya da çıraklık okuluna giderken bir vesikalık fotoğrafla kaydı yapıldı ve sigortalı oldular. Primleri ödendi ve o günden beri kendilerini sigorta başlangıcı yapılmış biliyorlardı. Eğer bunun sayılmayacağını bilseler belki daha uygun bir tarihte sigortalı olurlardı. Ama nasılsa sigorta girişim var benim diye düşünüyorlardı. Evet bu düşüncede olanları kandırmış oldular. Onlara adeta çıkardığı kanunla kumpas kurdular. ve EYT de kanunu çıkarken onları görmezden geldiler. Şimdi bu meydanda bu haklı mücadele veriliyor. Ben sizin sonuna kadar yanınızdayım, arkanızdayım. Tüm Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, her fırsatta sizin sorununuzu dile getirmeye devam edecekler. Plan Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlarımız sürekli sizi gündemde tutuyorlar. Bütçe görüşmelerinde meclisin gündeminde olacaksınız. ve her zaman nerede hakkınızı arıyor, sesinizi yükseltiyorsanız yanınızda bizi bulacaksınız. Staj ve çıraklık mağdurları haklıdır. Emeklilik onların hakkıdır."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının yanında oldukları mesajını verdi.

Mitingte Yeniden Refah Partisi temsilcileri de birer konuşma gerçekleştirdi.