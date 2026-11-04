SSB Başkanı Görgün, 2 HÜRKUŞ'un daha kabulüyle envanterin 4'e ulaştığını açıkladı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2 yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un daha kabul işlemlerinin tamamlandığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HÜRKUŞ sayısının 4'e ulaştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ'larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı