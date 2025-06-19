Sri Lanka ve İtalya'dan Ankara'da Fotoğraf Sergisi

Sri Lanka ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortak girişimiyle, "Adaların Ritmi Sardinya-Sri Lanka" isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

İtalyan fotoğrafçı Dario Coletti'nin imzasıyla hayata geçirilen serginin açılışı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

26 Haziran'a kadar sürecek sergiye, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Dissanayake, burada yaptığı konuşmada, 2005-2008 yılları arasında İtalya'da görev yaptığı dönemde Colletti ile tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, Colletti'nin sergisini "görsel ve işitsel bir yolculuk" olarak nitelendirdi.

Serginin, "Sri Lanka ve Sardinya arasında kültürel ve çevresel paralellikleri keşfetmeye davet ettiğini" ifade eden Dissanayake, "Samimi portreler, ritüel anlar ve geniş doğa manzaraları aracılığıyla ada topluluklarının kimliğini, direncini ve manevi sürekliliğini başarıyla yansıttığını" kaydetti.

Dissanayake, "Sardinya'nın gelenek ve modern yaşamın uyum içinde var olduğu zamansız bir dengeyi temsil ettiğini" dile getirerek, buranın kendisi için özel bir yer tuttuğunu aktardı.

Ankara'daki görevi süresince ev sahipliği yapacağı son etkinliğin bu sergi olduğunu belirten Dissanayake, serginin 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Büyükelçi Dissanayake, meslektaşlarına ve projeye katkı sunan ortaklarına teşekkürlerini sunarak, sözlerine "Elveda Ankara" ifadesiyle son verdi.

"Hayata dönüş hissi"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Büyükelçi Dissanayake'nin Ankara'daki diplomatik camiada çok aktif bir rol oynadığını belirterek, Dissanayake gibi bir meslektaşla çalışmaktan ne kadar şanslı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Dissanayake'nin kendisine Sri Lanka'nın kültürünü, yemeklerini tanıttığını belirten Marrapodi, Büyükelçi Dissanayake'nin İtalya'ya "ciddi bir tutkusu" oluğunu belirtti.

Marrapodi, İtalyan fotoğrafçı Coletti'nin "son derece donanımlı bir sanatçı" olduğunu söyleyerek, kendisine Türkiye'ye gelmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Coletti'nin mevcut çalışmasının sosyal konulara mercek tuttuğunu aktaran Marrapodi, İtalyan fotoğrafçının gelecekte Türkiye üzerine çalışmalarını görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Sergi süreci hakkında konuşan İtalyan fotoğrafçı Coletti, sergide yer alan çalışmaların "hayata dönüş hissini temsil ettiğini" kaydetti.

İtalyan Budistlerin yaptığı haç yolculuğunu belgelemek üzere ilk defa 1992'de Sri Lanka'ya yola çıktığını aktaran Coletti, fotoğrafçılığa çok şey borçlu olduğunu söyledi.