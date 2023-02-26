Sri Lanka, Turistleri Korumak İçin Mobil Uygulama Kullanacak

KOLOMBO, 26 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka Turizm Bakanı Harin Fernando, ülkeyi ziyaret eden turistleri korumak amacıyla 1 Mart'tan itibaren mobil bir uygulama başlatılacağını açıkladı.

Sri Lanka'ın başkenti Kolombo'daki Galle Face Green parkında bulunan köprüde gün batımı manzarasını izleyen insanlar, 8 Ocak 2021. (Fotoğrfa: Tang Lu/Xinhua)

KOLOMBO, 26 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka Turizm Bakanı Harin Fernando, ülkeyi ziyaret eden turistleri korumak amacıyla 1 Mart'tan itibaren mobil bir uygulama başlatılacağını açıkladı.

Bakan, Cumartesi günü Kolombo'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada uygulamanın turist güvenliği açısından bölgedeki en iyi mobil uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

Fernando, uygulamanın yedi dilde kullanılabileceğini ifade etti.

Bakan, mobil uygulamanın üç tekerlekli araçların hepsinde olacağını, böylece yabancı turistlerin araçlardaki barkodu taratarak uygulamayı kullanabileceklerini belirtti.

Fernando, herhangi bir turistin barkodu taratarak bir olayı bildirmesi halinde, polis ve turizm yetkililerinin harekete geçeceğini söyledi.

Sri Lanka'ın başkenti Kolombo'da turizm amaçlı düzenlenen kültürel dans gösterisinde performans sergileyen dansçılar, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Bakan, bakanlıkta uygulamayı desteklemek için 24 saat aktif faaliyet gösterecek bir çağrı merkezi olacağını kaydetti.

Polis ayrıca, uygulamayı takip ederek uygunsuz veya turistleri tehlikeye atabilecek herhangi bir olayda gerekli önlemleri alabilecek.

Sri Lanka'nın başlıca döviz kaynaklarından biri olan turizm sektörü, Kovid-19 pandemisi ile ülkedeki ekonomik ve siyasi krizlerden olumsuz etkilenmişti.

Sri Lanka, 2023'te 1,5 milyon, 2024'te ise 3 milyon turist çekmeyi hedefliyor.