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Sri Lanka'da Cezaevi İsyanının Maliyeti 299 Bin Doları Aştı

Sri Lanka'da Cezaevi İsyanının Maliyeti 299 Bin Doları Aştı
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Sri Lanka'nın Negombo Cezaevi'nde temmuzda çıkan isyan, 100 milyon Sri Lanka rupisi (yaklaşık 299.000 ABD doları) maddi hasara yol açtı. İki mahkum grubu arasındaki çatışmalarda 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Olayların ardından ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliği artırmak için Devlet Başkanı başkanlığında toplantı yapıldı ve ortak bir müdahale mekanizması kurulmasına karar verildi.

KOLOMBO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın batısındaki Negombo Cezaevi'nde temmuz ayında yaşanan isyanın yol açtığı maddi hasarın, 100 milyon Sri Lanka rupisini (yaklaşık 299.000 ABD doları) aştığı bildirildi.

Cezaevleri Dairesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Negombo Cezaevi'nde iki mahkum grubu arasında çıkan çatışmaların, cezaevi tesislerinde ve mahkum kayıtlarında büyük hasara neden olduğu belirtildi.

32 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı Negombo'daki olayların ardından, ülkedeki başka cezaevlerinde de isyanlar yaşanmıştı.

7 Ağustos'ta cezaevlerinin ve mahkumların güvenliğini değerlendirmek üzere Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.

Mahkumların refahıyla ilgili sorunları ve acil durumlara yönelik müdahaleleri koordine etmek üzere ortak bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Ülkedeki 33 cezaevinin tamamını kapsayacak bu mekanizmada cezaevi yetkilileri, polis, özel harekat timi ve gerekli hallerde silahlı kuvvetler de görev alacak.

Kaynak: Xinhua
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