Sri Lanka'da Cezaevi İsyanının Maliyeti 299 Bin Doları Aştı

KOLOMBO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın batısındaki Negombo Cezaevi'nde temmuz ayında yaşanan isyanın yol açtığı maddi hasarın, 100 milyon Sri Lanka rupisini (yaklaşık 299.000 ABD doları) aştığı bildirildi.

Cezaevleri Dairesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Negombo Cezaevi'nde iki mahkum grubu arasında çıkan çatışmaların, cezaevi tesislerinde ve mahkum kayıtlarında büyük hasara neden olduğu belirtildi.

32 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı Negombo'daki olayların ardından, ülkedeki başka cezaevlerinde de isyanlar yaşanmıştı.

7 Ağustos'ta cezaevlerinin ve mahkumların güvenliğini değerlendirmek üzere Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.

Mahkumların refahıyla ilgili sorunları ve acil durumlara yönelik müdahaleleri koordine etmek üzere ortak bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Ülkedeki 33 cezaevinin tamamını kapsayacak bu mekanizmada cezaevi yetkilileri, polis, özel harekat timi ve gerekli hallerde silahlı kuvvetler de görev alacak.

Kaynak: Xinhua