Sri Lanka'nın 78. Bağımsızlık Günü kapsamında Ankara'da tören yapıldı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, ülkenin 78. Bağımsızlık Günü dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene yabancı diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Sri Lanka'nın milli marşının okunması ve bayrağının göndere çekilmesinin ardından Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve davetliler geleneksel gaz lambasının mumlarını yaktı.

Etkinliğe Sri Lanka'daki 4 dini temsilen katılan din adamlarının ayrı ayrı dua etmesi sonrasında Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, Başbakan Harini Amarasuriya, Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath'ın Bağımsızlık Günü'ne ilişkin mesajları okundu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Kadurugamuwa, ülkesinin bağımsızlığının 78. yıl dönümünü büyük bir saygı ve gururla kutladıklarını belirterek, "Bu vakur tören, bir tefekkür ve anma anıdır. 1505'te başlayan ve 1948'de bağımsızlığın yeniden tesisiyle sonuçlanan, yüzyıllardır süren yabancı boyunduruğu altındaki halkımızın verdiği uzun özgürlük mücadelesini onurlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Egemenliğin 78 yıl önce Sri Lanka halkının en temel ülküsü olduğunu, bugün de egemenliğin tüm dünyada hayati önem taşıdığını ifade eden Kadurugamuwa, egemenliğin siyasi bağımsızlığın ötesinde artık ekonomik istikrarı, toplumsal uyumu, demokratik yönetimi ve ulusların kendi kalkınma yollarını belirleme hakkını da bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın milletler arasında barış içinde bir arada yaşamanın temel taşı olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Kadurugamuwa, ülkesinin son yıllarda önemli zorluklara rağmen kararlılık, birlik ve geleceğe güvenle ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Sri Lanka ile Türkiye arasındaki köklü ilişkiler

Sri Lanka'nın Türkiye ile köklü ve dostane ilişkilere büyük değer atfettiğinin altını çizen Kadurugamuwa, iki ülke arasındaki bağların Osmanlı Devleti dönemine kadar uzandığını anlattı.

Kadurugamuwa, iki ülkenin tarih boyunca karşılıklı saygı, samimiyet ve birbirlerinin egemenliğine duyulan sarsılmaz bir saygı ile damgalandığını belirterek, "İlişkilerimiz çatışmadan uzak kalmış, güven ve ortak değerlere dayalı, kalıcı bir dostluğun anlamlı bir örneği olmuştur." dedi.

İki ülkenin birçok alanda işbirliğini güçlendirmeyi sürdürdüğünü aktaran Kadurugamuwa, Türkiye'yi samimi bir dost olarak gördüklerini ve ilerleyen yıllarda bu işbirliğini daha da derinleştirmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.