Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde defnedilecek kurbanların cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da defnedilecek 30 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye ulaştı.

Sırp askerler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda hayatını kaybeden 30 kurbanın yeşil çuhalara sarılı tabutları, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Soykırım kurbanlarının yeşil çuhaya sarılı tabutları, eski fabrikada bekletildikten sonra yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

"Çok şükür artık bir mezarı olacak"

Srebrenitsa'daki soykırımda sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşları içinde tabutlara sarılarak, sevdiklerine son kez veda ederken, tabutların fabrikaya taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Babası Idriz'in tabutu başında dua eden Nedzad Mehinovic, babasının kemik kalıntılarına geçen yıl ulaşıldığını ifade ederek, "Kemiklerinin büyük kısmı bulundu. Çok şükür artık bir mezarı olacak." dedi.

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarından en yaşlısı, öldürüldüğünde 65 yaşında olan Nezir Muminovic'in oğlu Safet de babasının kemik kalıntılarının, 2010'da 2 toplu mezardan çıkartıldığını söyledi.

2010'dan bu yana başka kemik kalıntısının bulunmadığını aktaran Safet Muminovic, "Daha fazla beklemek istemedik. Bu yıl defnedeceğiz." diye konuştu.

Bu arada, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz Salı günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Soykırımın 28. yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en gencinin, öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic olduğu belirtildi.

Cenazeleri taşıyan konvoy, sabah saatlerinde Visoko'dan hareket ederek, başkent Saraybosna'da törenlerle uğurlanmıştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 751'e yükselecek.