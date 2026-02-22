Haberler

GÜNDEM / 22 Şubat 2026

Güncelleme:
Bugün Türkiye'de basketbol ve futbol müsabakaları ön planda. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN arasında Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finali oynanacakken, Trendyol Süper Lig'de dört önemli karşılaşma gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Bursa/18.54) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izleyeceği Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Samsunspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Serikspor, Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor ve Sipay Bodrum FK-Manisa FK maçlarıyla sürecek.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. hafta, Beyaz Grup'un 27. hafta müsabakaları sona erecek.

5- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Nesibe Aydın-Emlak Konut müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak; Spor Toto-İstanbul Gençlik, Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Altekma müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00/İstanbul/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol ekibini ağırlayacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Muğla/14.00/Giresun/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

***

