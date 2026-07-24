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Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon 5 Ay Sonra Yeniden Kurudu, Girişler Yasaklandı

Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon 5 Ay Sonra Yeniden Kurudu, Girişler Yasaklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan Saklı Kanyon, kış ve ilkbahar yağışlarıyla suya kavuştuktan 5 ay sonra havaların ısınmasıyla yeniden kurudu. Kanyonun doğal güzelliği büyük ölçüde kaybolurken, olası orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişleri geçici olarak yasaklandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan, kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla suya kavuşan Saklı Kanyon, havaların ısınmasıyla 5 ay sonra yeniden kurudu. Olası orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kanyona girişler geçici olarak yasaklandı.

Şelaleleri, doğal göletleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktalarından olan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ile Yunusemre ilçeleri arasından geçip Çaybaşı Deresi'ne ulaşan Saklı Kanyon, geçen yıl yaşanan yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Kanyonun ziyaretçilere açık olan 150 metrelik bölümü, doğal görünümünü büyük ölçüde kaybetti. Kış ve ilkbahar aylarında Manisa'da etkili olan yağışların ardından kanyonda yeniden su akışı başladı. Mart ayında kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntüyle kanyon eski canlılığına kavuştu. Ancak, yaz gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle geçen yaklaşık 5 aylık sürede kanyon yeniden kurudu.

Olası orman yangınlarına karşı kanyona ziyaretçi girişleri, geçici olarak yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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