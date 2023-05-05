Soylu, Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik videosunu paylaştı! Aldığı cevap çok sert oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli savunma sanayii ile ilgili videosunu alıntılayarak Mansur Yavaş'ın "İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" sözlerini paylaştı. Bu hamleye yanıt veren Yavaş, "Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Milli Savunma Sanayii" başlıklı bir video paylaştı. O videoyu alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik bir videosunu paylaştı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Soylu'nun paylaştığı videoda, Yavaş'ın "İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" ifadeleri duyuluyor.

"MAKAMINIZ TROLLÜK MAKAMI DEĞİLDİR"

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt veren Yavaş ise söz konusu konuşmasının uzun halini paylaştı. Yavaş, "Sayın @suleymansoylu, Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak." ifadelerini kullandı.