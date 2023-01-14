Söyleşi: Dünya Ekonomik Forumu Başkanına Göre Çin'in Kovid-19 ile Mücadelesi Küresel Büyümeye Katkı Sunacak

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyümenin devam edeceğine işaret eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, "Genel olarak 2023 sonları ve 2024 yılında Çin'deki büyüme konusunda çok iyimseriz" dedi.

Taylandlı yetkililer, Tayland'ın Samut Prakan kentinde bulunan Suvarnabhumi Havaalanında Çin'den gelen yolcuları karşılıyor, 9 Ocak 2022. Tayland, Çin'in 8 Ocak'ta yürürlüğe giren Kovid-19 stratejisini optimizasyonu sonrasında Tayland'a gelen ilk Çinli turist grubunda yer alan binlerce Çinli turiste sıcak bir karşılama yaptı. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyümenin devam edeceğine işaret eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, "Genel olarak 2023 sonları ve 2024 yılında Çin'deki büyüme konusunda çok iyimseriz" dedi.

CENEVRE, 14 Ocak (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende Xinhua ile yakın zamanda yaptığı bir söyleşide, Çin'in Kovid-19 ile mücadelesini optimize etmesinin küresel büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak WEF'in yıllık toplantısı öncesine denk gelen söyleşide Brende, Çin'in yeni yanıtının, "mevcut durum biraz zorlu gözükse de daha güçlü ve daha müreffeh bir büyümeye yol açacağını" söyledi.

Brende mevcut güçlüklerin ardından Çin'in Kovid-19 ile mücadelesinde yaptığı aktif ayarlamaların sanayi üretimi, yatırım ve turizm gibi hizmet sektörlerinde büyümeye yol açacağını sözlerine ekledi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyümenin devam edeceğine işaret eden Brende, "Genel olarak 2023 sonları ve 2024 yılında Çin'deki büyüme konusunda çok iyimseriz" dedi.

WEF başkanına göre dünya ekonomisinin 2023 yılında karşılaşacağı en büyük güçlük yavaşlayan büyüme olacak.

Brende, "Dünyanın bir bölümü resesyona girecek, bazı bölgeleri ise büyümeyi sürdürecek, ama daha yavaş bir düzeyde" dedi.

2023 WEF yıllık toplantısının teması "Parçalanmış bir Dünyada İşbirliği" olarak belirlendi. Güçlüklerle başa çıkmak için küresel bir büyüme politikası çağrısı yapan Brende, küresel sorunlarla mücadele etmenin tek yolunun küresel çözümler yoluyla olduğunun altını çizdi.

Brende, korumacılık ve jeopolitik karmaşanın küresel büyümeyi yavaşlattığına işaret ederek "Davos'taki yıllık toplantımızdan umudumuz, ülkelerin yeniden işbirliği yapacakları alanlar bulmaya çalışmaları ve sadece birbirlerinin aleyhine çalışmamaları" dedi.

Brende, Çin'in kilit paydaşları biraraya getirmede hayati bir rol oynadığını belirterek küresel ticaretin devam etmesinin öneminin altını çizdi.

Brende, "Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ticaret anlaşmaları yoluyla ticaret ve yatırımların yeniden akmaya başladığını görebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

WEF başkanı, teknoloji alanında, önümüzdeki yıllarda küresel büyüme için de itici güç olabilecek birçok fırsat bulunduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji gibi yeni teknolojilere yatırımlar, çevre sorunlarının çözümüne ve yeni işlerin yaratılmasına da yardımcı olabilir.

Brende, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi hakkında ise bu inisiyatiflerin "kritik ve sonuç verici" olduklarına inandığını belirtti.

Brende, sermaye ve yatırımların gelişmekte olan ülkelere ve yeni gelişen ekonomilere akmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.