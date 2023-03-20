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Sosyal medyaya çok konuşulan bina yarın yıkılıyor

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Sosyal medyaya çok konuşulan bina yarın yıkılıyor

BAĞCILAR'da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman yarın yıkılıyor.

BAĞCILAR'da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman yarın yıkılıyor.

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı. Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada. "Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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