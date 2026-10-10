Sosyal medyaya 15 yaş sınırı getiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

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SOSYAL medya platformlarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasını yasaklayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak.

Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme, 10 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikle sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik çeşitli yükümlülükler getirildi. Yönetmeliğe göre platformlar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesap açma talepleri reddedilecek.

ÇOCUK HESAPLARINA KISITLAMA

Düzenleme kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklara yönelik içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulması da yasaklanacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Ayrıca diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

EBEVEYNLERE DENETİM İMKANI

Yönetmelikle sosyal medya platformlarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getirildi. Bu kapsamda ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenleme, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin en geç 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı