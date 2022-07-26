Uzun namlulu silah ve kılıçlarla görüntü paylaşan şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Haberler

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Uzun namlulu silah ve kılıçlarla görüntü paylaşan şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Uzun namlulu silah ve kılıçlarla görüntü paylaşan şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Sosyal medyada çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip paylaşan Ahmet Sivri isimli şahsın videosu büyük tartışma yarattı. Görüntülerin gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Sivri, işlemler sonrasında adli makamlarca serbest bırakılırken, yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan uzun namlulu silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ahmet Sivri isimli bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçlarla çekilen videosu infial yarattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Ofis ortamında masaya serilen çok sayıda otomatik silahın yanı sıra eline aldığı kılıçla kameralara pozlar veren şahsın internete düşen videosuna tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Sivri'nin gözaltına alındığı ve işlemler sonrasında adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

SİLAHLARDAN 5'İNİN RUHSAT TARİHİNİN DOLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan Sivri'nin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıçlarının ele geçirildiği, yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğunun belirlendiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahmet Sivri Güncel Haberler

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