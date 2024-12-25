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Bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyattan sonra ölen fenomenin otopsi için mezarı açıldı

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İstanbul'da bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybeden fenomen Neşe Özkan'ın mezarı, otopsi yapılmak üzere açıldı. Özkan'ın geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini söylemesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan ameliyat edildiğini öne süren avukatı, "Otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz." dedi.

Bursa'da yaşayan ve bir televizyon programı sayesinde sosyal medyada fenomen olan Neşe Özkan (27), 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir özel hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetti. Eşi İskender Özkan, kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği açıklanan eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia etti.

Bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyattan sonra ölen fenomenin otopsi için mezarı açıldı

BİR HAFTA ÖNCE ÖLEN GENÇ FENOMENİN MEZARI AÇILDI

İskender Özkan, eşinin ameliyatı öncesinde gerekli tetkiklerin eksik yapıldığını öne sürdü. İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, genç fenomenin ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmadığına dikkat çekti. Konuyla ilgili yargı sürecinin başladığını duyuran Mermer, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açıldığını ifade etti.

Bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyattan sonra ölen fenomenin otopsi için mezarı açıldı

"İHMALİ DAVRANIŞLAR ÖLÜME SEBEBİYET VERDİ"

Mermer yaptığı yazılı açıklamada, "Neşe Özkan'ın geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir. Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyattan sonra ölen fenomenin otopsi için mezarı açıldı

CENAZESİ YENİDEN DEFNEDİLDİ

Neşe Özkan'ın, dün bilirkişi gözetiminde açılan mezardan alınan cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından, bugün yeniden defnedildi.

Bir hafta önce geçirdiği estetik ameliyattan sonra ölen fenomenin otopsi için mezarı açıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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