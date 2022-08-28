Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev aldı

Güncel Haberler

BEYKOZ'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı.

BEYKOZ'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti. Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Tragger Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title