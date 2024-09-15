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Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine yönelik soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda akrabalardan İ.K. ve Ş.K., asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in yengesi Hediye Güran'nin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. İ.K. ve Ş.K., asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor. Gözaltında bulunan toplam 3 kişinin işlemleri sürüyor.

NARİN BULUNMASIN DİYE HEDEF SAPTIRDILAR

Narin Güran cinayetiyle ilgili dün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin'in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti. Aile üyeleri tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.

ANNEDEN AĞIZ VE DİŞ MODELİ ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturmada anne Yüksel Güran'la ilgili yeni gelişmeler de var. Anne Güran, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı.

Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

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