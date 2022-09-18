Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı

ÖSYM tarafından soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS oturumları bugün yeniden yapılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. İddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'ya verdiği talimatın ardından aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Hemen ardından da KPSS iptal edildi.

İLK OTURUM BAŞLADI

İptal edilen oturumlardan ilk bugün yapılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. 120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

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