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Sorgun'da LGS'ye hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Sorgun'da LGS'ye hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesinde kaymakam başkanlığında güvenlik, ulaşım ve sağlık tedbirlerinin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sınavın ilçede güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için alınacak tedbirler ve kurumlararası koordinasyon çalışmaları görüşüldü.

Canpolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sınav öncesinde ve sınav günü alınacak tedbirler, sınav merkezlerinde uygulanacak güvenlik önlemleri ile ulaşım, sağlık, enerji ve iletişim hizmetlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını en sağlıklı ortamda alabilmeleri için tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Canpolat, sınavın huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
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