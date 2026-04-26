Songül ebe, 30 yılda yaklaşık 1500 doğuma katılarak annelerin sevincine ortak oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kadın Doğum Servisinde görevli ebe sorumlusu Songül Güneş, 30 yıllık meslek hayatında yaklaşık 1500 doğuma katılarak ailelerin bebek sevincine ortak oldu, riskli doğumlarda anne ve bebeklerin hayata tutunmasıyla moral buldu.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan tıp merkezinde görev yapan 49 yaşındaki üç çocuk annesi Güneş, özellikle yüksek riskli gebeliklerin sevk edildiği sağlık kuruluşunda anne ve bebek sağlığını korumak için çaba gösteriyor.

Sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu mesleğinin ilk yıllarında köy ve mahallelerdeki gebelerle de ilgilenen Güneş, şimdi de tecrübesiyle yol gösterdiği yeni ebelerle ailelerin en mutlu anlarına tanıklık ediyor.

Annelere doğum sonrasında emzirme teknikleri, bebek bakımı ve bebek sağlığı konusunda eğitimler de veren Güneş, ilk günkü heyecanıyla mesleğini sürdürüyor.

"Bazı annelerin bebeklerine isimlerimizi verdiği bile oluyor"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kadın Doğum Servisinde 25 yıldır ebe sorumlusu olarak görevini sürdüren Güneş, AA muhabirine, 30 yıllık meslek hayatında yaklaşık 1500 doğuma tanıklık ettiğini söyledi.

Doğumuna yardımcı olduğu bebeklerin bugün 30 yaşında bir genç olarak kendisini ziyaret ettiğini anlatan Güneş, bunun büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Hakkari, Siirt, Ağrı, Iğdır ve Bitlis'ten gelen annelerin hayatına dokunmaya, çocuklarını kucaklarına almalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Doğum sürecinde annelere yalnızca fiziksel değil, psikolojik destek de veriyoruz. Onları rahatlatmaya çalışıyor, güçlü olduklarını hissettiriyoruz. Aynı zamanda anne sütü ve bebek bakımı konusunda eğitimler veriyoruz. Taburculuk sonrasında da bebeğe nasıl bakılması gerektiğini detaylı şekilde anlatıyoruz. Annelerin bu ilgiyi görmesi onları mutlu ediyor. Bu süreçte annelerle aramızda özel bir bağ oluşuyor. Doğum anı bir kadın için unutulmaz olduğu için bizleri de unutmuyorlar. Bazı annelerin bebeklerine isimlerimizi verdiği bile oluyor."

"Günümüzde sağlık imkanları çok gelişti"

Güneş, 30 yıllık meslek hayatının nasıl geçtiğini bazen kendisinin de anlayamadığını, bu süreçte binlerce insanla tanıştıklarını ve büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Ebeliğin kutsal bir meslek olarak gördüğünü ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Hastaların dualarını almak bizim için çok kıymetli. Mesleğe ilk başladığım yıllarda sağlık altyapısı bugünkü kadar gelişmemişti. İmkanlar sınırlıydı ve daha zor şartlarda çalışıyorduk. Hatta bir hastamın evine giderek doğum yaptırdığımı, bebeği sağlıklı bir şekilde anneye teslim ettiğim o anı hiç unutamıyorum. Yıllar sonra o hasta çocuğuyla beni ziyarete geldi. Günümüzde sağlık imkanları çok gelişti. Gelişmiş ultrason sistemleri ve acil durumlarda helikopterle hasta transferi gibi olanaklar var. Bu da hastalara çok daha hızlı ve etkili müdahale etmemizi sağlıyor. Bu imkanları sağlayan devletimize, destekleri için Başhekimimiz Prof. Dr. Kamuran Karaman'a ve idarecilerimize teşekkür ederim."

"Herkese elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum"

Doğumuna katıldığı bir kız çocuğunun geçen yıl eczacılık fakültesini kazanarak kendisini ziyarete geldiğini anlatan Güneş, "Mesleğin en güzel yanlarından biri de bu anlara şahit olmak. Herkese elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu meslek bana insanlara yardım etmeyi, onların mutluluğuyla mutlu olmayı öğretti. Bazen zor ve üzücü anlar yaşasak da özellikle yıllarca çocuğu olmayan bir ailenin ilk kez bebek sahibi olmasının mutluluğunu görmek bizim için tarifsiz bir duygu." dedi.