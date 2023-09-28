Soner Olgun, Yunanistan'ın ünlü klarnet virtüözüyle şarkı yorumladı

Usta isim Soner Olgun sözü ve müziği kendisine ait olan 'Alıştım' adlı şarkısını sevenlerinin isteği üzerine yeniden yorumladı. Ünlü müzisyene beğenilen şarkıda Yunanistan'ın efsane klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti.

TÜRK VE YUNAN EZGİLERİ BULUŞTU!

Yıllardır devam eden sahne performansıyla rekorları alt üst eden usta müzisyen Soner Olgun, sevenlerinden gelen istek üzerine 1994 yılında çıkardığı Her Şey Değişmeli albümünde yer alan Alıştım şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi.

Usta müzisyene, şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan'ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti.

Yeni yorumuyla dinleyenlerden tam not alan şarkının sözü ve müziği Soner Olgun'a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz'a ait.

Olgun'un sevenlerine hediye ettiği Alıştım şarkısı, Esen Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.