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Sonbaharın Güzellikleri Balıkesir'de Dron ile Görüntülendi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sonbahar mevsiminin renkli manzaralarıyla göz kamaştırıyor. Ormanlarla kaplı bölgede ağaçlardaki yaprakların renk değişimi ve karla kaplı yüksek rakımlı alanlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sonbaharın güzellikleri böyle görüntülendi

BALIKESİR - Büyük bir bölümü ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde beyaz örtü ve sonbahar güzellikleri dron ile görüntülendi.

Sındırgı'da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

Sonbahar güzelliklerinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde de karla kaplı ormanlar ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle kertil bölgesi ve Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus dağı kar keyfi yaşamak isteyen çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Sındırgı ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Özellikle düğün fotoğrafı çekmek isteyenler de sonbahar fotoğraflarını yakalamak isteyenler de manzaranın tadını çıkarıyor. Oluşan doğal güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Sonbaharın Güzellikleri Balıkesir'de Dron ile Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Güncel
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