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Çorum'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Kovalamaca sırasında biri ekip otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ekin Caddesi'nde, uygulama yapan polis ekipleri, İ.K. (16) yönetimindeki 38 SK 825 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir polis otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı. Kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda S.Ş. (65) idaresindeki 05 DM 410 plakalı otomobil ile İ.K. (22) yönetimindeki 19 ABM 435 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüleri S.Ş. ve İ.K. ile araçlarda yolcular G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücü İ.K. ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16), polis ekiplerince yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı