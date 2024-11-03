Sonbahar Güzelliği: Çubuk Gölü Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleri ve yel değirmenleriyle huzur veren park, piknik ve balık tutma gibi aktiviteler için ideal bir mekan sunuyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor. Parkın doğal güzelliğine yel değirmenleri de ahenk katıyor.
Doğa tutkunları, piknik, mangal, balık tutma aktiviteleriyle keyifli vakitler geçiriyor.