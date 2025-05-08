Sonar İstanbul 2025 Festivali 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de Başlıyor

Müzik ve yeniliği birleştiren Sonar İstanbul 2025, 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de başlıyor.

%100 Müzik'in katkılarıyla BtcTurk, Kia ve Pegasus'un sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin 9. edisyonunda, elektronik müziğin ünlü isimleri Zorlu PSM'de sahne alacak.

Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesintisiz ve büyüyerek devam etmenin festivalin marka değeri açısından önemli olduğunu söyledi.

Dokuzer, Sonar İstanbul'un bu sene 50'nin üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Bu yıl festivale 7 bin 500 katılımcı bekliyoruz. 2017'den bu yana ise 200'ün üzerinde sanatçı ve toplamda da 50 binin üzerinde müzikseveri ağırlamış olacağız. Bu bizim için çok kıymetli bir veri." diye konuştu.

"Sonar İstanbul, ithal bir festival değil"

Festivalin müzik endüstrisi için önemli bir marka olduğunu belirten Dokuzer, "Sonar, Barcelona'da doğmuş dünyanın en önemli elektronik müzik festivallerinden biri. Bu yıl 30'uncu yılını geride bırakıyor. Bu değerli organizasyonun Barcelona dışında farklı şehirlerde edisyonları oldu. Türkiye burada önemli bir yere sahip. Çünkü hiçbir farklı edisyonda 9 sene üst üste devam etmedi. İstanbul edisyonu kendi doğduğu coğrafyadan sonra Sonar'ın en uzun süredir devam ettiği yer. Bu bizim için de çok değerli bir durum." ifadelerini kullandı.

Dokuzer, Sonar İstanbul'un ithal bir festival olmadığının altını çizerek, şu görüşleri dile getirdi:

"Sonar İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un kültürel kökenleriyle de beslenmiş ve buraya göre şekillenmiş, büyümüş, harmanlanmış bir festival. Bunun yanı sıra Sonar sadece bir müzik festivali değil, aynı zamanda bir sanat ve teknoloji festivali. Bu, festivalin çok güzel bir deneyim etkinliği sunduğunu bize söylüyor. O yüzden de her sene kapılarımızı ziyaretçilerimize açana kadar çok büyük bir heyecan yaşıyoruz."

Festivale hazırlık sürecinin, bir önceki senenin bitişiyle birlikte başladığını ifade eden Dokuzer, hazırlık aşamasında oldukça hummalı bir çalışma süreci yaşadıklarını aktardı.

"Sadece popüler değil, keşfedilmesi gereken isimleri de sürece dahil ediyoruz"

Dokuzer, festivalin önemli isimleri ağırlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de aynı anda 50 sanatçıyı ağırlayan bir festival markası bulunmuyor. Bu, sadece müzik alanında değil, aynı zamanda enstalasyon, sanat, teknoloji ve deneyim için de geçerli bir durum. Global partnerlerimiz ve ortaklarımızla birlikte bir araya gelip çok geniş bir havuzda değerlendirme yapıyoruz. Sadece popüler değil, keşfedilmesi gereken isimleri de sürece dahil ederek programımızı oluşturuyoruz."

Festivalde bünyesinde yer alan Sonar+D'nin festivalin ücretsiz bir organizasyonu olduğunu belirten Dokuzer, şöyle devam etti:

"Sonar+D'ye katılmak için festival biletinizin olmasına gerek yok. Sadece çevrim içi bir üyelik yaparak, ücretsiz bir şekilde bütün panellerden ve enstalasyonlardan faydalanıp deneyimleyebiliyorsunuz. Bu sene Sonar+D'deki önemli enstalasyonumuz Ersinhan Ersin'in konuşmacı olacağı 'Marshmellow Lazer Fest'in Teknoloji ile İlişkisi' başlıklı oturumu olacak. Bunun yanı sıra Selçuk Ertut'un iki önemli atölyesi var. Sonar+D'de her iki günde de çok farklı konuşmalar ve konuşmacılar bizleri bekliyor. Kısacası iki gün boyunca keyifli bir festival süreci geçireceğimizi düşünüyorum."

Sonar İstanbul 2025 hakkında

Festivalde bu yıl The Chemical Brothers DJ set, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Jamie xx, Modeselektor DK set, Kettama b2b Special Request, Marie Davidson live, Dj Gigola, Emerald, KILIMANJARO, Jersey live önemli sahne performanslarıyla izleyicilerle buluşacak.

Elektronik müziğin dünyaca ünlü önde gelen isimleri ile yerli sanatçıları bir araya getiren Sonar İstanbul 2025'te, görsel ve işitsel performanslar da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında paneller, konuşmalar, atölyeler, masterclasslar, AV gösterimlerinin yanı sıra açık çağrı ile seçilen projeler Sonar Screen'de yer alacak.