Sakarya'da 200 kilo tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler imha edilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği rutin gıda denetimleri kapsamında bir depoda inceleme yaptı. Gıda kontrol görevlilerinin yaptığı denetimlerde, depoda bulunan 200 kilogram tavuk ürününün son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere el konularak, imha edildi. İşletme hakkında ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

