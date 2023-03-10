Son savunmasında 'taciz' iddiasında bulundu, indirimsiz müebbet aldı

BOLU'da, tavuk çiftliğinde inşaat işi yaparken, ustası Ahmet Kuyucu'yu (61) 79 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Geyik, karar duruşmasında, cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. Önceki duruşmalarda belirtilmeyen iddianın indirim için ortaya atıldığına kanaat getirilip, sanığa indirim uygulanmadan müebbet verildi.

Olay, geçen yıl 10 Ocak'ta, Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Necati Geyik hakkında, müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.