61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. 4-22 Temmuz tarihleri arasında 61 orman yangını çıktığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bu yangınlarla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün tutuklandığını duyurdu.

YANGINLARIN NEDENLERİ: KIVILCIM, İHMAL, DİKKATSİZLİK

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yangınların büyük bölümü biçerdöver ve balya makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar, dikkatsizce yakılan ateşler ve araç motorlarından çıkan yangınlar nedeniyle çıktı.

İşte dikkat çeken bazı vakalar:

Eskişehir-Seyitgazi: Orman kesim işçileri kaynaklı yangın. 2 şüpheliye adli kontrol.

Hatay-Dörtyol: S.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Balıkesir-Dursunbey: Biçerdöverden çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangında 3 kişiye adli kontrol.

Uşak-Banaz ve Merkez: Balya makinesi kaynaklı iki farklı yangında 4 şüpheliye adli kontrol.

Tunceli-Mazgirt: Mezarlığa dikilen mum kuru otları tutuşturdu. 1 kişiye adli kontrol.

Manisa-Saruhanlı: Ot biçme ve kaynak makinesi nedeniyle çıkan iki yangında 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol uygulandı.

Bilecik-Kurt Köyü: Biçerdöver yangını sonrası 1 tutuklama, 1 adli kontrol.

Yerlikaya, yangınların çoğunun ihmalkârlık ve dikkatsizlikten kaynaklandığını vurguladı. Tarımsal faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Bakan, yangınlara sebep olanlara karşı hukuki sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.