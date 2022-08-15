Son Dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. Üniversiteye yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yapmıştı. Bugün de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
ÖSYM'NİN SİTESİNDEN SONUÇLARI GÖREBİLECEKLER
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
KAYITLAR 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.