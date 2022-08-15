Son Dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yapmıştı. Bugün de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN SONUÇLARI GÖREBİLECEKLER

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KAYITLAR 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.